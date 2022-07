Adolescente é flagrado embalando 3,3 kg de maconha

Um adolescente de 14 anos foi surpreendido pela Polícia Civil embalando 3,3 kg de maconha, no interior de uma residência no Jardim dos Lírios, em Americana, nesta segunda-feira (18). Um rapaz de 26 anos, que saiu recentemente da cadeia por tráfico de drogas, conseguiu escapar pelos fundos da casa. As porções de entorpecente foram apreendidas.

Droga foi apreendida pela Polícia Civil – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Segundo a corporação, policiais civis identificaram uma casa que era usada como depósito de drogas. A delegada Regina Aparecida Castilho Cunha solicitou à Justiça o mandado de busca, que foi expedido e cumprido pelos policiais do 2º e do 3º DP (Distrito Policial).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os agentes entraram na casa e identificaram o menor que estava perto das porções de maconha. Na tentativa de evitar a fuga de um dos suspeitos, um policial tentou segurá-lo enquanto ele estava sobre um muro, mas acabou se ferindo e o rapaz fugiu.

O menor foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), mas liberado ao responsável. O outro indivíduo vai responder por tráfico, mesmo foragido.