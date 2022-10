Adolescente é flagrado dirigindo Hilux furtada em Americana

Policiais militares surpreenderam um adolescente de 16 anos dirigindo uma caminhonete Hilux furtada, no portal de entrada de Americana, no início da tarde desta quarta-feira. O veículo, que já estava com as placas trocadas, tinha sido furtado uma hora antes, em Limeira.

De acordo com a PM, o menor já tinha se envolvido em outros cinco atos infracionais. Ele foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa.

Caminhonete foi furtada em Limeira e estava com placas adulteradas no momento da abordagem – Foto: Polícia Militar / Divulgação

O comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar de Americana, capitão Tiago Augusto Costa e Silva, relata que a corporação foi informada sobre o furto que, teria ocorrido às 11h30. O proprietário disse que deixou o veículo estacionado por alguns minutos e, assim que percebeu o furto, avisou à PM.

“Uma equipe localizou a caminhonete na Rodovia Anhanguera (SP-330), perto da Goodyear. Os policiais acompanharam-no até ao portal e efetuaram a abordagem”, afirma o comandante.

O capitão diz ainda que as placas antigas e clonadas foram colocadas em cima das originais, já do modelo Mercosul. “Destaco a atuação dos policiais, que mesmo ostentando placas diferentes decidiram manter a abordagem ao veículo, que “aparentemente” não apresentava queixa de furto ou roubo”, completa o oficial.

O menor foi conduzido à delegacia, onde os policiais confirmaram que ele já tinha mandado de busca e apreensão decretado pela Justiça.