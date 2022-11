Adolescente é atingido com punhal em briga na frente de escola em Americana

Um adolescente de 13 anos foi ferido com golpe de punhal no braço durante uma briga na frente da Escola Estadual Professora Risoleta Lopes Aranha, no Jardim São Domingos, em Americana, na tarde desta terça-feira. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, onde passou por atendimento e teve alta no mesmo dia. O autor da agressão seria um outro menor, de 14 anos.

A confusão entre os alunos ocorreu por volta das 14h, na saída da turma da manhã. A Gama (Guarda Municipal de Americana) esteve no local e apurou que o estudante ferido já tinha sido levado ao hospital pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O outro adolescente estava dentro da escola. Os patrulheiros apreenderam uma faca e um punhal.

Briga aconteceu em frente à escola no Jardim São Domingos – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A corporação apurou que o desentendimento entre eles ocorreu durante um jogo dentro da escola. O adolescente de 13 anos teria ameaçado o outro, de 14, na saída da escola. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que um dos alunos parte para cima do outro com socos e em seguida é ferido pelo mesmo.

Várias pessoas tentam conter os estudantes, que insistiram em continuar a briga. Após serem contidos e o adolescente receber alta médica, ambos foram levados à delegacia para o registro do boletim de ocorrência de ato infracional sobre lesão corporal. Acompanhados dos pais, eles prestaram depoimentos e depois foram liberados.

A delegada do 1º Distrito Policial, Regina Aparecida Castilho Cunha, diz que os adolescentes deverão passar por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). “O caso será apurado diretamente pela Vara da Infância e Juventude”, afirma.

A Secretaria Estadual de Educação foi procurada, mas não retornou o contato da reportagem até o fechamento desta reportagem. Os responsáveis pelos adolescentes também não foram localizados.