Adolescente é apreendido após ser acusado de agredir a mãe no São Vito, em Americana

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite desta terça-feira (3), no São Vito, em Americana, após ser acusado de agredir a mãe na residência da família.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em boletim de ocorrência, a vítima relatou que o filho estava muito contrariado em ir à escola, entretanto, foi mesmo assim, demonstrando nervosismo. Ela contou ainda que, antes de sair de casa, ele colocou uma barra de ferro na mochila e disse que iria matar um aluno.

A vítima contou que não levou a sério a alegação e, momentos depois, afirmou que recebeu uma mensagem do filho afirmando que se alguém o provocasse, ele iria “descontar toda a sua raiva”.

Já no fim do dia, por volta de 21h30, a mãe do adolescente afirmou que encontrou um isqueiro na mochila do filho e que ao questioná-lo, foi agredida com um cabo de vassoura. A vítima disse ainda que o adolescente tentou agredi-la com uma faca, mas não conseguiu.

Neste momento, com medo de ser ferida com maior gravidade, a mulher acionou a Gama (Guarda Municipal de Americana)

Os guardas foram à residência da família e abordaram o adolescente que negou as agressões, mas, devido às acusações, abriram a mochila do jovem e encontraram dois cigarros de maconha e uma barra de ferro.

Ele foi levado à delegacia de Americana, onde o delegado responsável deliberou pela apreensão do adolescente, que seria encaminhado para Fundação Casa.