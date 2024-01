Adolescente é apreendido após roubar carro e ter fuga frustrada pela Gama

Apreensão aconteceu após Gama flagrar o motorista pular do veículo para se proteger do assalto

Adolescente foi apreendido com uma replica de arma - Foto: Gama_Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta segunda (29), no Centro, após roubar o carro de um motorista de aplicativo e ter a fuga frustrada pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

De acordo com a corporação, a equipe Delta fazia patrulhamento pelo Centro quando, por volta de 23h, flagraram um homem pulando de um carro, um Chevrolet Classic, com uma faca em mãos na Rua Fernando Camargo, em frente a um estacionamento.

Ao ser abordado, ele contou que é motorista de aplicativo e que foi ser assaltado por um adolescente. Aos patrulheiros, ele relatou ainda atendeu a um de corrida no bairro São Manoel, com destino a farmácia e que ao chegar no endereço, o jovem sacou uma arma e anunciou o roubo.

O motorista afirmou que tentou reagir com a faca, momento em que o adolescente o agarrou pelo pescoço. Então, para fugir das agressões, ele pulou para fora do veículo, ação que foi flagrada pelos patrulheiros.

Com essas informações, os guardas foram atrás do suspeito, que foi alcançado no cruzamento das Ruas Fernando Camargo e Rui Barbosa. Com ele, os patrulheiros apreenderam uma réplica de arma.

Levado ao plantão policial, o delegado responsável deliberou pela apreensão do menor, que seria destinado a Fundação Casa e o carro foi devolvido à vítima.