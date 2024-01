Adolescente é apreendido após assalto com reféns em chácara de Americana

Ao menos seis pessoas participaram do assalto, sendo que um estava com um revólver e os demais com faca

Celulares foram recuperados pela Polícia Militar - Foto: PMESP

Um adolescente de 14 anos foi apreendido após fazer vítimas reféns e roubá-las em uma chácara de Americana, junto com outros cinco comparsas. A ação aconteceu no bairro Monte Carlo, na região da Praia Azul, na madrugada desta terça-feira (9).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a PM, os militares foram chamados a comparecerem ao endereço para atenderem uma ocorrência de roubo.

Ao chegarem no local, na Rua Henrique Basseto, as víitmas contaram que por volta de 1h30 da madrugada, seis jovens invadiram a chácara e anunciaram o roubo. Um estava com um revólver e os outros utilizavam uma faca. Depois de fazerem as vítimas reféns, os adolescentes, segundo apurou o LIBERAL, fugiram levando celulares.

Com essas informações, os policiais começaram as buscas e, próximo ao local do crime, encontraram um dos suspeitos. Ele confessou sua participação no roubo e indicou a localização de três celulares roubados, que foram recuperados e devolvidos às vítimas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Conduzido ao plantão policial de Americana, o menor foi autuado por roubo e seria conduzido à Fundação Casa.

Os outros envolvidos no crime não foram localizados até a publicação desta reportagem.