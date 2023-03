Adolescente é apreendida após furtar três estabelecimentos no Centro de Americana

Caso foi atendido pela equipe de bicicleta da Polícia Militar que faz patrulhamento na região central da cidade - Foto: Divulgação - PM

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida após furtar três estabelecimentos comerciais no Centro de Americana na tarde desta quarta-feira (1°).

De acordo com a PM, por volta de 17h30, os policiais militares da equipe de bicicleta, estavam no Centro em patrulhamento, quando foram chamados por funcionários de uma loja de cosméticos localizada na Rua Fernando Camargo, informando que uma menor tinha sido rendida pelos colaboradores, que a flagraram furtando itens do estabelecimento.

Ao menos R$ 304 em mercadorias estavam na bolsa da adolescente – Foto: Divulgação – PM

Segundo o relato, a jovem pegou diversos desodorantes, os colocou em sua bolsa e, para tentar disfarçar o furto, passou pelo caixa e pagou apenas por um shampoo. Apesar da cena, os funcionários já estavam desconfiados, pararam a adolescente e encontraram, além dos produtos da loja, itens de maquiagem de outros estabelecimentos.

Com essas informações os militares se dirigiram ao comércio. Lá a menor contou que receberia R$ 200 de uma outra menina para entregar os produtos furtados. Ao menos R$ 304 em mercadorias estavam na bolsa da adolescente.

Levada ao plantão policial, ela foi ouvida e liberada aos pais. Os produtos foram restituídos aos comerciantes.