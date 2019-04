Adolescente de 16 anos morre após ser baleado na Rodovia Anhanguera

Foto: Rafael Rezende - Dia Dia News

O adolescente Lucas Faria Vieira, 16, morreu na noite deste domingo (14) após ser atingido por um disparo de arma de fogo na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana. Segundo o tio da vítima, o veículo estava em movimento quando foi fechado por um Uno e, na sequência, perceberam que o menino tinha sido atingido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 20h. Um autônomo de 22 anos relatou que estava retornando de Flórida Paulista para Jundiaí, cidade onde reside, com os pais, um sobrinho de sete anos e a vítima em um Voyage.

O motorista trafegava pela faixa central na altura no km 128 quando sinalizou para mudar para a faixa da esquerda, com a intenção de ultrapassar um caminhão. Nesse momento, um Fiat Uno que vinha atrás em alta velocidade acionou o farol alto e os manteve ligado, encostando na traseira do veículo.

Logo após ultrapassar o caminhão e antes que pudesse retornar para a faixa central, o Uno ultrapassou pela direita e fechou o autônomo, que freou e deu farol alto. Na sequência, ele alternou para a faixa central, mas foi fechado novamente pelo Uno.

Ainda de acordo com o registro policial, próximo ao km 127, ouviu-se um barulho no interior do veículo. Nesse momento a mãe do autônomo gritou, avisando que Lucas havia sido atingido.

O condutor estacionou no acostamento e acionou o resgate. Lucas chegou a ser encaminhado para o HE (Hospital Estadual) de Sumaré, mas não resistiu.

O pai do autônomo, um motorista de 57 anos, apontou no boletim de ocorrência que o Uno era ocupado por ao menos um casal, homem e mulher, que estavam no banco da frente. No veículo da família, foram localizados dois pedaços de ao menos um projétil que atingiu o veículo.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e homicídio simples. Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.