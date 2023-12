Adolescente de 14 anos morre após ser atropelado na Vila Rehder, em Americana

Ele estava de bicicleta no momento do acidente, chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimento

Denyo foi socorrido ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução

O adolescente Denyo dos Santos Guilherme, de 14 anos, morreu na noite desta quinta-feira (21), Após ser atropelado por uma caminhonete, modelo Ford Ranger, na Vila Rehder, em Americana. Ele estava de bicicleta no momento do acidente, chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Americana – Foto: Divulgação_Gama

Jovem estava na bicicleta quando foi atingido por uma caminhonete Ford Ranger – Foto: Divulgação_Gama

De acordo com informações da condutora da caminhonete aos guardas municipais que atenderam a ocorrência, ela seguia com seu carro pela Rua 30 de Julho, sentido bairro, e parou no cruzamento dessa via com a José de Alencar, olhou para ver se vinha algum veículo e como não viu ninguém, avançou. Foi neste momento, por volta de 22h40, que ela atropelou o adolescente que estava na bicicleta. Segundo a motorista, ele estava na contramão e em alta velocidade.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu o jovem ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em estado grave, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil também esteve presente, assim como peritos para registro do dados.

Ainda não há informação se foi feito teste de bafômetro na condutora e um boletim de ocorrência foi registrado na unidade da Polícia Civil de Americana como acidente de trânsito com vítima fatal e as circunstâncias do acidente serão apuradas.