Uma adolescente com atrofia cerebral e epilepsia refratária ganhou uma festa surpresa de 15 anos na última sexta-feira (29), em Americana, com a presença do cantor Sâmi Rico, filho do falecido José Rico, que fazia dupla com Milionário. O evento foi realizado graças à união de amigos e voluntários do grupo Pernas da Alegria.

Sâmi foi o “príncipe” da debutante, a jovem Raquel Ferreira. Ele cantou e dançou com a aniversariante.

A mãe de Raquel, Adenilta Ferreira, de 45 anos, contou ao LIBERAL que a festa trouxe muita alegria à filha e realizou o sonho da família, que era possibilitar uma festa inesquecível para a adolescente.

De acordo com a mãe, sem a ajuda dos amigos e voluntários do Pernas da Alegria, a festa não seria possível, uma vez que o custo seria inviável para a família. Além da Raquel, Adenilta é mãe de um jovem de 25 anos com síndrome de Down.

“Nunca imaginei, nem nos sonhos, minha filha ter uma festa assim. A Raquel expressava a todo momento risos, demonstrando sua felicidade”, conta Adenilta.

