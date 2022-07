ADN Construtora inova e lança empreendimento com academia e quadra de beach tennis em Americana

Lançamento da ADN Construtora está localizado no Carioba, uma das regiões mais desejadas da cidade - Foto: Divulgação

A ADN Construtora chega em Americana para lançar o seu primeiro e mais aguardado empreendimento, o Parque das Acácias, que terá um investimento de R$ 100 milhões na construção e irá surpreender os futuros moradores com todos os atributos de lazer oferecidos.

O empreendimento será um condomínio-clube localizado no bairro Carioba, ao lado dos principais condomínios, uma das regiões mais desejadas da cidade, de fácil acesso ao centro e às principais rodovias.

Ao todo, serão 520 apartamentos e todos com 2 dormitórios, sacada e acesso por elevador, com a segurança de uma portaria 24 horas, área de lazer com churrasqueira, piscina, academia fechada, quadra de beach tennis, além de 3 elevadores por torre, loja de conveniência, vários espaços de convívio social, vaga coberta disponível para algumas unidades e uma vaga de apoio para Uber, algo inédito em condomínios fechados.

O Parque das Acácias é um empreendimento para quem deseja investir ou morar com conforto, segurança, modernidade e muito lazer – Foto: Divulgação

“Tivemos uma excelente recepção em Americana e estamos felizes em apresentar esse novo empreendimento aos americanenses que buscam por moradia de qualidade e comodidade em um único local dentro de programas habitacionais”, explica Willian Gazeta, gerente regional da ADN Construtora.

O novo lançamento Parque das Acácias da ADN Construtora vem justamente com a proposta de oferecer experiências únicas aos futuros moradores que priorizam conforto, segurança e modernidade, e desejam morar no melhor padrão condomínio-clube que os clientes da construtora já estão acostumados.

Além do aporte milionário, o empreendimento deve gerar até 500 empregos, entre diretos e indiretos, movimentando ainda mais a cadeia da construção civil e toda economia de Americana e região nos mais variados setores.

DIFERENCIAIS

Sempre atenda às tendências, a ADN Construtora incluiu no projeto do Parque das Acácias uma academia fechada e uma quadra de beach tennis para oferecer um verdadeiro clima praiano dentro do condomínio, permitindo aos moradores integração social e praticar esportes como tênis de praia, vôlei, futevôlei e exercícios funcionais.

Quadra de beach tennis será a atração dos moradores que gostam de praticar esportes e exercícios funcionais – Foto: Divulgação

“Nossos clientes são exigentes e buscam pelo melhor custo-benefício. Por isso, estamos sempre inovando e oferecendo soluções tecnológicas e diferenciais que proporcionam conforto e sustentabilidade, além de oferecer opções de personalização de acabamento a fim de valorizar ainda mais o imóvel”, destaca Willian Gazeta.

Ainda dentro dos diferenciais do Parque das Acácias, destaca-se a área de lazer com churrasqueira, salão de festa, playground, pergolado, espaço fitness, car wash, pet place, espaço pique-nique, espaços gourmet, bicicletário e loja de conveniência autônoma 24 horas.

Empreendimento conta com estrutura de condomínio-clube academia fechada, piscina adulto e infantil, espaços gourmet, bicicletário e playground – Foto: Divulgação

PLANTÃO DE VENDAS

Os interessados podem ter acesso às informações e ao financiamento do imóvel no plantão da construtora, localizado na Av. São Paulo, 629, Jardim Dona Regina esq. com Av. Alfredo Contatto, em Santa Bárbara do Oeste-SP. Também podem obter mais informações no site da construtora através do link www.adnconstrutora.com.br.

Empreendimento será um condomínio-clube localizado no bairro Carioba – Foto: Divulgação

VAGAS ABERTAS

A ADN Construtora segue em plena expansão e, por isso, a demanda por mão de obra é crescente. As oportunidades são para diversos níveis profissionais como vendas e operações comerciais, encarregado, mestre de obras, entre outros.

Para saber mais sobre as vagas disponíveis na empresa e se candidatar, os interessados podem acompanhar o LinkedIn da construtora ou acessar o site de vagas da ADN Construtora, através do site www.adnconstrutora.com.br clicando em #SejaADN. A equipe especializada pelo recrutamento entrará em contato com os candidatos.

