Administração recebe só 14 de 469 multas aplicadas por irregularidades

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana recebeu menos de 3% do total de multas por irregularidades em terrenos aplicadas entre janeiro e maio deste ano. No período, foram emitidas 3.095 notificações, das quais 469 foram revertidas em multas, mas só 14 delas foram pagas.

O LIBERAL questionou sobre o baixo índice de pagamentos, mas a administração não respondeu. A Secretaria Municipal da Fazenda informou apenas que, quando a multa não é paga, o débito é inscrito em dívida ativa.

A maioria das autuações se refere à limpeza e retirada de entulhos. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, as 14 multas pagas somam R$ 9.851,51. Das restantes, 401 – um total de R$ 190.330,13 – já foram inscritas na dívida ativa. O mesmo acontecerá com as demais autuações em aberto no município.

Os valores arrecadados, segundo a Fazenda, são utilizados conforme estabelecido pelas dotações orçamentárias, fixadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2018. “É o que a legislação determina. Mas ela está se mostrando insuficiente. Precisaria ter outras alternativas”, diz o professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista), Álvaro Martim Guedes, especialista em administração pública.

“Às vezes, o indivíduo é proprietário de um pequeno terreno, única riqueza que acumulou ao longo da vida, e não tem capacidade contributiva nenhuma. Então, ele é multado e não tem nem como pagar”, explica.

Para Álvaro, a questão fundiária urbana é complexa. “Existem vários complicadores. Terrenos em condições irregulares, registro que não está claro, proprietário que já faleceu, capacidade contributiva. São questões que exigem um grau de detalhamento elevado para descobrir as causas desses não pagamentos”, detalha sobre o assunto.

TRÂMITES. Segundo a Secretaria da Fazenda de Americana, a multa só é aplicada após esgotadas todas as possibilidades de resolver a situação. Depois de notificado, o proprietário tem dez dias contados a partir da publicação de edital para providenciar a limpeza do terreno, sem direito a prorrogação do prazo. Em caso da necessidade de construção ou reparo de muro e calçada, o prazo aumenta para 30 dias e pode ser estendido.

“Em decorrência do processo de autuação, é emitido o boleto. Uma vez que o contribuinte não efetue o pagamento na data acertada, o débito é inscrito em dívida ativa e, em consequência, a prefeitura adotará as medidas cabíveis, com protesto e ajuizamento desses débitos”, explicou a secretaria da Fazenda.

A multa só é aplicada após a verificação do não cumprimento das notificações, diz a secretaria.

Segundo a Unidade de Serviços Urbanos, a vistoria é constante por parte dos fiscais e por meio de denúncias feitas via SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão). Para evitar que a notificação passe despercebida e a multa seja aplicada, a prefeitura orienta estar com o cadastro de propriedade do terreno sempre atualizado junto ao município.