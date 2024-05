Prefeitura de Americana inicia revitalização de praça no Jardim Brasil

Praça Lincoln Luciano Furlan está passando por uma revitalização - Foto: Ariel Ferreira_prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), iniciou nesta quarta a retirada do concreto da Praça Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil, intervenção que marca o início da revitalização da área de lazer.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a administração, além da substituição do antigo passeio público por piso estampado, totalizando 288 metros quadrados, a praça ganhará novo mobiliário urbano, com oito bancos retangulares, um bebedouro e três lixeiras, e pintura geral. O espaço conta ainda com área kids e academia ao ar livre.

Também estão em processo de revitalização as praças José Leite de Camargo, na Orla da Praia Azul; Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim; Presidente JK, na Vila Biasi; Hermes Fanelli, Antônio Zanaga I; Maçônica, no Werner Plaas; Domingos De Luca (Malala), no Frezzarin, Jaime Dantas de Abreu, no Jardim Progresso; Arlindo Rocha Filho, no Parque da Liberdade; José Faé, no Jardim Paulista; Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil; Nações, no Frezzarin; Farmacêutico Hermes Fanelli, no Antônio Zanaga I; Alfredo Nardini, no Boa Vista; e no Jardim Esplanada.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

MAIS. De acordo com a prefeitura, ainda estão sendo construídas uma área de lazer na Avenida Brasil e outra na Rua Francisco Carlos Maciel, no Jardim Mário Covas.