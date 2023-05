Administração inicia obra para pavimentar rua no São Roque

No local serão executados 2.761 metros quadrados de asfalto, duas bocas de lobo duplas e 571 metros de guias

Serviço teve início nesta segunda-feira, com limpeza e alargamento da via que receberá o asfalto - Foto: Ariel Ferreira - Prefeitura de Americana

Começou nesta segunda a limpeza e o alargamento da Rua Potengi, entre as ruas Xingu e Jaguarão, no São Roque, que receberá pavimentação asfáltica, de acordo com a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) de Americana.

O secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves, diz que a pavimentação trará uma melhor qualidade de vida. “Há anos a população que reside naquela região espera por essa obra.”

Segundo ele, serão executados 2.761 metros quadrados de asfalto, duas bocas de lobo duplas e 571 metros de guias. O investimento é de R$ 550.517,39, provenientes do Governo do Estado, por meio do Programa “Nossa Rua”, intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB). O processo documental foi formalizado pela Secretaria de Gestão de Convênios.

A CEL Engenharia, vencedora do processo licitatório, é a empresa responsável pela obra.