Administração aguarda laudo sobre o Centenário

Uma das melhorias aguardada para o viaduto está no asfalto - Foto: Willian Gregio / Divulgação

A Prefeitura de Americana aguarda para os próximos 40 dias o recebimento de um laudo sobre intervenções necessárias no Viaduto Centenário, no Centro. Uma empresa foi contratada para emitir o parecer que deve nortear a indicação de obras de manutenção para o dispositivo viário. O local foi vistoriado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) na última semana.

De forma antecipada, foram descartados problemas estruturais, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves. Uma das melhorias aguardada para o viaduto está no asfalto. Outras são relacionadas à drenagem, ferragens e placas de movimentação.

“O viaduto não tem qualquer risco de queda. Isso já foi verificado desde a visita técnica. É uma obra estrutural, é necessário fazer manutenção. Com essas melhorias, serão, tranquilamente, mais 40 anos de viaduto em bom estado”, afirmou o secretário ao LIBERAL.

O dispositivo, que leva o nome de Ministro Ralph Biasi, foi inaugurado em 1976. Com a conclusão do laudo contratado, as obras deverão ser realizadas a partir de 2023, após definição de orçamento e abertura de licitação.