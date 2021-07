Acusados de participar de roubo a restaurante são condenados

Autor do assalto a escritório do Kanzen, em Americana, pegou 15 anos, enquanto ex-funcionários foram condenados a 11 anos de prisão

A Justiça de Americana condenou nesta quinta-feira os três acusados de participar de roubo ao escritório do restaurante japonês Kanzen, ocorrido em outubro de 2020.

O autor do assalto, Alex Eduardo Cadinho, 34, que já estava preso preventivamente desde o ano passado, foi condenado a 15 anos. Os ex-funcionários do restaurante, Daniel Marcelino da Silva, e Maira Cristina Alves de Andrade, 35, foram condenados a 11 anos, e responderão em liberdade.

Daniel foi preso junto de Alex, mas solto em janeiro, quando Maira foi presa preventivamente. A decisão é do juiz da 2ª Vara Criminal de Americana, Eugenio Augusto Clementi Junior.

Dois acusados foram presos em novembro do ano passado – Foto: Divulgação – DIG de Americana

Os três foram denunciados pelo MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) no início de dezembro, após investigação policial liderada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.

A DIG prendeu em novembro Daniel, acusado de planejar o assalto, e Alex, que se vestiu de carteiro e fingiu entregar encomenda para cometer o crime. Daniel era subgerente do restaurante, em período de testes. O roubo aconteceu no dia 26 de outubro, na Vila Nossa Senhora de Fátima.

Vestido de carteiro, Alex anunciou o assalto e rendeu o proprietário e outros quatros funcionários. De acordo com a DIG, ele sabia que o dono da rede ia pagar fornecedores e estava com cerca de R$ 19 mil no local. A polícia afirma que ele recebeu informações de Daniel para o assalto.

Alex levou também os celulares de todos os que estavam no escritório e roubou uma corrente, um pingente e uma pulseira, todas joias de ouro maciço, que valem cerca de R$ 44 mil e que pertenciam ao proprietário da empresa. Depois, trancou todos no banheiro e fugiu.

Após o crime, o assaltante passou a usar a corrente de ouro roubada e postou nas redes sociais, o que possibilitou que ele fosse identificado e preso. Dois meses depois, em janeiro, Maira, que também era garçonete do restaurante, foi presa pela DIG.

As defesas de Alex e Daniel afirmam que vão recorrer, segundo as advogadas Giovana Muniz (que defende Alex) e Joyce Correia de Souza (que defende Daniel). A reportagem não conseguiu contatar a defesa de Maira.

Em depoimento, as defesas dos três envolvidos negam a participação dos clientes no assalto. O juiz cita relato de vítimas e testemunhas que reconheceram os acusados, aliado ao fato de ser encontrado o uniforme dos Correios com Alex, bem como a corrente de ouro roubada.