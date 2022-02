Acusado de tráfico é preso com 16 porções de cocaína dentro da boca em Americana

Gama encontrou outras 48 na casa do suspeito de 26 anos, no Jardim dos Lírios, na tarde desta sexta-feira

Um homem de 26 anos foi flagrado pela Gama (Guarda Municipal de Americana) com 16 porções de cocaína dentro da boca no Jardim dos Lírios, em Americana, na tarde desta sexta-feira. Os guardas ainda apreenderam outras 48 porções de droga na casa do acusado, preso por tráfico de entorpecentes.

Guardas apreenderam um total de 64 porções durante a ocorrência – Foto: Divulgação / Gama

A equipe se deparou com o suspeito durante patrulhamento. Segundo a corporação, quando viu a viatura, ele saiu correndo, mas acabou detido “alguns metros” depois.

Ao revistá-lo, a Gama localizou as 16 porções na boca dele. De acordo com a corporação, o acusado confessou a prática de tráfico e disse que havia mais cocaína na residência dele.

Os guardas encontraram as drogas e, diante dos fatos, conduziram o suspeito até a delegacia, onde a Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante.