Acusado de matar rapaz em discussão vai à júri popular

João Paulo Belquer de Moura, de 21 anos, foi morto com uma facada em abril deste ano, na Praia Azul

A Justiça determinou que o acusado de matar com uma facada o jovem João Paulo Belquer de Moura, de 21 anos, durante uma confusão na madrugada do dia 21 de abril deste ano, no Jardim São José, na região da Praia Azul, em Americana, vai a júri popular. A data ainda não foi definida.

O juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza aceitou a denúncia do Ministério Público e determinou que o réu, Paulo Eduardo Alhambra Barbi Scapin, de 31 anos, continuasse preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Campinas até o julgamento.

João Paulo Belquer foi esfaqueado na madrugada de quinta-feira – Foto: Reprodução

A sogra da vítima teria visto uma mulher supostamente em situação de rua, com duas crianças, e ofereceu abrigo à família para passar a noite, o que foi recusado. A mãe, então, levou um cobertor para os três não passarem frio no ponto de ônibus da Rua Valentim Menegati, onde estavam.

Naquele momento, houve uma discussão entre a mãe da jovem e o companheiro da mulher, que teria tentado agredir a sogra de João Paulo.

Segundo relato da cunhada de João Paulo, ele tentou defender a sogra e levou uma facada nas costas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O suspeito foi preso no mesmo dia pela Gama (Guarda Municipal de Americana), na casa dele, no Jardim Monte das Oliveiras, em Nova Odessa.

“Respeitamos o entendimento do juiz, mas iremos recorrer. Sumiram com o vídeo do momento exato da briga, o que é muito estranho. Por outro lado, conseguimos provar que ele e a esposa foram perseguidos e agredidos primeiro”, enfatiza o advogado William Oliveira, que representa o réu.