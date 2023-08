Acusado de matar homem com facão ficará em hospital psiquiátrico

Tapeçaria onde ocorreu homicídio, no São Manoel - Foto: Gama / Divulgação

O réu Leandro Machado da Silva, acusado de matar Maurício Gonçalves Gutire, de 53 anos, com golpes de facão, dentro de uma residência no São Manoel, em Americana, foi considerado inimputável durante o julgamento realizado nesta quarta-feira, no Fórum de Americana. O crime ocorreu em julho de 2022.

Leandro teve a confirmação do quadro de esquizofrenia comprovada em laudo médico e continuará internado no Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha, administrado pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), onde já estava provisoriamente, e não cumprirá pena em um presídio comum.

A defesa afirma que está satisfeita com o resultado, pois considera que foi aplicado a ele uma medida de segurança que será reavaliada anualmente. Além disso, afirma que ele precisa de internação e tratamento, não de cumprir pena em regime fechado.

Tanto o MP (Ministério Público) como a defesa não irão recorrer da sentença.

Durante o julgamento, a defesa afirmou que até tinha elementos para pedir que o homem fosse colocado em liberdade, mas considera que o réu é um perigo para si e para os outros.

Os filhos de Maurício relataram ao LIBERAL que o pai, que residia na mesma casa com o réu, foi atingido com golpes de facão enquanto dormia e não teve a mínima chance de defesa.

“Acho que ele (réu) conseguiu cometer esse crime porque meu pai bebia e o Leandro teria se aproveitado de sua vulnerabilidade. Meu pai morreu covardemente, sem o direito de se defender”, desabafa um dos filhos da vítima, que optou por não se identificar.