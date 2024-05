Acusado de matar homem a facada no Centro de Americana é condenado a 16 anos de prisão

Advogados do réu defenderam que houve legítima defesa e vão pedir novo julgamento; ele aguardará o recurso preso

Guardas municipais atenderam a ocorrência - Foto: Divulgação/Gama

O Tribunal do Júri de Americana condenou, nesta quarta-feira (15), o réu Francisco Serafin de Sousa a 16 anos por homicídio, com a qualificadora de motivo fútil, em regime fechado.

Ele matou, com um golpe de estilete no tórax, João Vitor Santana Guedes, que tinha 25 anos. O juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza decidiu que Sousa deverá aguardar o recurso preso. O crime ocorreu em 16 de agosto de 2023, próximo a linha férrea, no Centro de Americana.

Os advogados Everton Martins de Lima e Leandro Ribeiro de Lima, da defesa do réu, informaram que vão pedir um novo julgamento.

“Os jurados julgaram com dúvida. Não houve dolo, ele agiu em legítima defesa, pois já tinha sido agredido anteriormente com socos.”

Durante o interrogatório, o réu disse que entrou em luta corporal com a vítima e houve um gesto involuntário com o estilete que portava, pois tentava se defender.

Para o promotor Fábio José Moreira dos Santos, o julgamento foi justo e ocorreu de acordo com a denúncia que tinha apresentado.

Na dosemetria da pena, o magistrado considerou os vários antecedentes criminais de Serafin, sendo três furtos qualificados, um furto simples, uma receptação e um tráfico de drogas.

CASO

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu após uma discussão entre o réu e a vítima, por conta da venda de fios de cobre furtados. Após ser atingido com um golpe de estilete, João Vitor deu alguns passos e caiu.

O suspeito fugiu, mas se apresentou à Polícia Civil uma semana depois do crime.

Ele já tinha o mandado de prisão temporária decretado por 30 dias, pois os policiais civis do 4º Distrito Policial tinham conseguido identificá-lo depois de analisarem imagens de câmeras de segurança e localizarem testemunhas que deram detalhes sobre a motivação do crime.

De acordo com a apuração, o suspeito deixou o presídio em junho do mesmo ano, após ser beneficiado pela saída temporária, mas não retornou.