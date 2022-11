Acusado de matar esposa grávida no Mirandola vai à júri popular

A vítima Mônica Vieira de Oliveira da Silva, 27, foi encontrada pela polícia desacordada no quarto dela

O acusado de matar a esposa grávida de seis meses e provocar o aborto do próprio filho, no Jardim Mirandola, em Americana, vai a júri popular, de acordo com o juiz Wendell Lopes Barbosa de Oliveira. A data ainda não foi definida.

O crime ocorreu em 22 de julho de 2022. A vítima Mônica Vieira de Oliveira da Silva, 27, foi encontrada pela polícia desacordada no quarto dela, na casa da família. A mulher tinha um ferimento de dois centímetros de largura no peito. O laudo necroscópico confirmou que o ferimento atingiu o coração e provocou hemorragia. Ela chegou a ser levada ao hospital na tentativa de socorro ao feto, mas ele também não resistiu.

O marido dela, Cleiton Barbosa da Silva de Oliveira, 22, foi localizado sentado na sala e alegou que teria discutido com a vítima e posteriormente ela se trancou no quarto e teria se matado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No entanto, o legista André Luiz da Silva Melo atestou que a mulher tinha também um ferimento no cotovelo que aparentava ser um gesto de defesa e que não poderia ser em decorrência de autolesão.

O juiz considerou que no tribunal, além da acusação de feminicídio, os jurados também apreciarão o aborto provocado, que é considerado crime doloso contra a vida.

A advogada Joyce Correia de Souza, que defende o réu, antecipou que já entrou com recurso estrito no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) para reformar a pronúncia para absolvição sumária ou impronúncia. “Ele não praticou o crime”, afirma.

Na época, o marido chegou a ser detido, mas como naquele momento não foi possível confirmar o assassinato, o suspeito foi solto. Mas pouco tempo depois, ele teve o mandado de prisão decretado e acabou preso pela Polícia Civil.