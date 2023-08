Acusado de matar com facão vai a júri em Americana nesta quarta

O acusado de matar Maurício Gonçalves Gutire, 53, com golpes de facão dentro de uma residência no São Manoel, em Americana vai a júri popular na manhã desta quarta-feira (16), no Fórum. A defesa do réu Leandro Machado da Silva adiantou que ele sofre de esquizofrenia e vai pedir que seja encaminhado para internação e não cumpra pena no sistema prisional. O crime aconteceu em julho de 2022.

De acordo com a denúncia do MP (Ministério Público), o réu e a vítima eram amigos e residiam sob o mesmo teto. No dia do crime, Maurício teria se aproximado do colega com a pretensão de manter relacionamento sexual, mas foi rejeitado. Mesmo assim tentou novamente se aproximar, e Maurício pegou o facão e o golpeou seguidas vezes.

A vítima sofreu ferimentos no braço, quase teve a mão esquerda decepada, além de outras lesões na cabeça e pescoço. Leandro foi denunciado por homicídio, com as qualificadores de uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para o promotor Vanderlei César Honorato, mesmo desarmada e com ferimentos graves, o réu continuou com os golpes que provocaram graves e dolorosos ferimentos no corpo da vítima.

A defesa de Leandro alega que o exame de sanidade mental do réu constatou que ele sofre de transtorno mental e é semi-imputável (redução da capacidade de compreensão ou vontade, mas não exclui a responsabilidade pelo crime). O perito judicial também se manifestou pela opção do tratamento em unidade psiquiátrica.