Acusado de golpes imobiliários, empresário é preso perto de São José do Rio Preto

O empresário Rogério Luis Stoque, de 42 anos, dono da Brasil Imobiliária, no Jardim Girassol, em Americana, suspeito por estelionato, foi preso na manhã desta sexta-feira (8), em Cedral, na região metropolitana de São José do Rio Preto.

Ele e dois auxiliares administrativos, de 24 e 43 anos, haviam sido presos em flagrante no dia 5 de fevereiro. Cerca de 50 pessoas acusam Stoque por golpes envolvendo transações imobiliárias.

Rogério Stoque foi detido na cidade de Cedral – Foto: Reprodução

Em 17 de fevereiro, a 1ª Vara Criminal de Americana acatou pedido do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e concedeu liberdade provisória ao empresário e seus funcionários. A medida foi revogada quatro dias depois, mas ele não foi localizado pela polícia.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em um vídeo divulgado numa rede social, no dia 22, Stoque afirmou que iria se entregar à Justiça, o que não aconteceu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana passou as características do veículo que estaria sendo usado pelo empresário para Polícia de São José do Rio Preto.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na manhã desta sexta, a PM (Polícia Militar) localizou o automóvel em Cedral, na Rodovia Irineo Beolchi (SP-310), em atitude suspeita. O carro teria sinais de adulteração. Segundo o boletim, ao ser abordado, o empresário ficou nervoso e tentou fugir a pé, mas acabou detido.

O LIBERAL apurou que Stoque tem pelo menos 36 boletins de ocorrência registrados desde maio de 2022 nas delegacias de Limeira, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, São José do Rio Preto e Bady Bassit.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ele foi encaminhado para a sede da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto.

DEFESA

O advogado de Stoque, Demétrio Orfali Filho, disse que o empresário estava se preparando para se entregar na próxima semana, mas acabou abordado.

“Ainda não apresentei a defesa prévia, vou na segunda-feira para lá [São José do Rio Preto]. Estávamos tratando do planejamento de pagamento dos clientes e daremos continuidade. Vou mostrar que ele foi alvo de muita injustiça”.