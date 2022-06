Acusado de feminicídio tem pena aumentada após novo júri

A decisão de um novo júri popular, realizado em Americana, na última segunda-feira, dobrou de 8 para 16 anos a condenação do ajudante Ronaldo Francischetti, 43, acusado de feminicídio. Ele confessou ter esfaqueado a companheira, a auxiliar de limpeza, Solange Fernandes de Lima, 56, em julho de 2020, na Praia Azul, onde moravam.

Por conta da facada, Solange precisou ser internada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde chegou a ficar internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Dois meses depois, ainda no hospital, ela morreu após contrair Covid-19.

No primeiro júri, realizado em 29 de julho de 2021, a Justiça havia condenado Ronaldo a 10 anos de prisão, pena corrigida para 8 após contestações, quando o tribunal reconheceu o coronavírus como causa da morte da auxiliar de limpeza.

Solange foi internada e morreu após contrair Covid – Foto: Reprodução

Assim, o crime foi reconfigurado para tentativa de feminicídio. A pena acabou reduzida após a confissão de Ronaldo, e “considerando que a violenta emoção foi potencializada pelo próprio réu ao se embriagar voluntariamente e cometer o crime na sequência”.

No entanto, o MP (Ministério Público) defendia a tese de que as provas obtidas e juntadas no processo mostravam que o crime era mais grave, de feminicídio. O MP recorreu e conseguiu que o Tribunal de Justiça anulasse o primeiro júri.

Foi então que, na última segunda, foi realizado o segundo julgamento e a Justiça acolheu a tese do órgão público. Com isso, a pena do Ronaldo, que está preso desde quando o crime aconteceu, subiu.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“No primeiro julgamento conseguimos fazer com que os jurados entendessem que não havia nexo causal entre a facada e a morte. Neste segundo tivemos mais mulheres, que tendem a ser menos flexíveis de entender a dor do homem que agiu daquela forma. Os jurados reconheceram que tudo estaria ligado: a facada e a morte”, disse o defensor de Ronaldo, o advogado Renan Farah.

Renan disse que vai recorrer. “Ele [Ronaldo] está conformado com a sentença. O que vamos buscar é a diminuição da pena. Entendemos que o juiz pesou a mão”, adiantou.

O MP foi questionado, mas não se manifestou.