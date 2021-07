Acusado de assalto em supermercado de Americana é preso pela polícia

Jovem fingiu estar armado e ameaçou a vítima que trabalha no caixa do estabelecimento comercial; ele roubou R$ 65,00

Um jovem de 18 anos, acusado de assaltar um supermercado no Centro de Americana, foi preso pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (14). Com ele, os policiais encontraram R$ 65,00 fruto do roubo ao estabelecimento comercial.

De acordo com o registro, os policiais foram acionados, com as características físicas do acusado passadas pelas vítimas e com a informação que teria fugido sentido ao terminal rodoviário, a equipe foi até o local e o abordou. O jovem confessou o crime e disse que havia simulado que estava armado, ameaçando a funcionária que trabalha no caixa do supermercado.

Ele foi encaminhado a Central de Polícia Judiciária (CPJ) onde permaneceu à disposição da Justiça.