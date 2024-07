Acusada de tráfico internacional de drogas é presa pela Polícia Militar em Americana

Uma mulher de 26 anos foi presa na tarde de segunda-feira (15), em Americana, após ser flagrada por policiais militares com drogas no São Manoel. Durante consulta, foi encontrado um mandado de prisão contra ela.

A mulher havia sido denunciada pelo MPF (Ministério Público Federal) do Paraná por tráfico internacional de drogas. Segundo a denúncia, ela foi pega pela Polícia Rodoviária Federal em abril de 2019 com 12 quilos de maconha, que foram trazidos do Paraguai para o Brasil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, nesta segunda, os policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro São Manoel quando, por volta de 17h30, viram uma mulher mexendo em uma árvore, entre as ruas São Jorge e São Marcos, motivo pelo qual decidiram abordá-la.

Durante as buscas, os PMs notaram que ela escondia uma certa quantidade de entorpecentes, que não foi divulgada. Já ao consultar o nome dela no sistema, constataram em aberto um mandado de prisão emitido em novembro de 2019, por tráfico internacional de drogas.

Ela foi conduzida à delegacia de Americana para os trâmites processuais e, em seguida, seria encaminhada para a cadeia de Monte Mor.

Tráfico internacional

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal do Paraná, no dia 25 de abril de 2019, a mulher foi pega em um ônibus com 12 quilos de maconha em uma bolsa durante uma vistoria de rotina da Polícia Rodoviária Federal na BR-272, rodovia que liga São Paulo até a divisa com o Paraná, estado que faz fronteira com o Paraguai.

Aos policiais, ela confessou o crime e contou que receberia R$ 1 mil para buscar a droga no Paraguai e transportá-la até a cidade de São Paulo.

Após a prisão, ela recebeu liberdade condicional e deveria se apresentar regularmente à Justiça, o que deixou de fazer em novembro de 2019, motivo pelo qual foi emitido o mandado de prisão preventiva.