Acusada de esquartejar auxiliar vai a júri popular

Crime aconteceu em agosto do ano passado, em Presidente Epitácio; cabeça da vítima não foi achada

A acusada de esquartejar o auxiliar de mecânico americanense Clóvis Antonio Grisante Junior, 43, vai a júri popular amanhã, em Presidente Epitácio. O crime ocorreu em 21 de agosto de 2021, na casa de veraneio da ré Terezinha Pereira Bizarri, 65 anos. A cabeça da vítima não foi encontrada.

Dias depois do homicídio, a idosa foi presa em Hortolândia e continua cumprindo pena no Presídio Feminino de Tupi Paulista.

O advogado Jean Carlos de Lima, foi constituído pela família como assistente de acusação e afirma que acredita que os jurados vão decidir pela condenação.

Clóvis Grisante tinha 43 anos quando foi assassinado – Foto: Reprodução

“Iremos atuar de acordo com a sentença de pronúncia para que a ré seja condenada pelo homicídio com três qualificadoras, que são o motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da ocultação do cadáver”, relata.

De acordo com Jean, no dia do crime, a ré deu um calmante forte para Clóvis, para dificultar a sua reação e em seguida deu marretadas na cabeça.

“De acordo com o laudo necroscópico, a vítima foi morta em decorrência da decapitação”, afirma o assistente de acusação.

Após o esquartejamento, ela teria separado as partes do corpo em sacos plásticos e as arremessado em um barranco.

Segundo ele, a família ainda está sentido o luto, principalmente, os quatro filhos de Clóvis. A advogada da ré foi procurada, mas não retornou o contato da reportagem.

RELACIONAMENTO. Terezinha conheceu a vítima em um site e logo depois tiveram um relacionamento. No dia do crime, Clóvis foi convidado para acompanhá-la até a casa dela de veraneio, em Presidente Epitácio.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Márcio Fiorese, que atua na cidade onde foi praticado o homicídio, a idosa admitiu a autoria do assassinato e do esquartejamento.

“Independente de ela ter confessado ou não, o crime já tinha algumas evidências. Foi só para confirmar mesmo, e ela só confessou também diante das evidências técnicas apresentadas”, declarou na época.

A Polícia Civil chegou a investigar a suporta participação de um companheiro dela, mas foi descartada.

O delegado apontou que Clovis e a mulher mantinham um relacionamento, mas que era “conturbado”. Porém, ele não soube precisar qual era a ligação entre os dois, pois seria um relacionamento casual.