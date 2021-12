Acúmulo de terra em área no São José é motivo de transtornos

Um monte de terra acumulado no canteiro central da Avenida Chalil Miguel Onsi, na altura do número 270, no São José, na região da Praia Azul, em Americana, tem causado transtorno aos moradores e comerciantes da redondeza.

Terra acumulada em um espaço público causa problemas aos moradores das imediações – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O frentista Enéias Neves, de 36 anos, morador da região, acredita que a prefeitura ou o DAE (Departamento de Água e Esgoto) faça o descarte da terra e de restos de obra na região. “O pessoal está incomodado, porque quando começa a ventar ali vai terra para todo o lado”, contou à reportagem.

Além disso, a população também começou a descartar materiais no local. Para ele, o espaço usado para descarte poderia ser melhor aproveitado. “Eles podiam muito bem fazer uma pracinha com uma academia ao ar livre do que deixar aquela montanha de lixo”, sugeriu o frentista.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Americana não informou quem realiza o descarte do material no local. Em nota, a administração revelou apenas que a terra depositada no local é utilizada para diversas obras de manutenção e que este material deverá ser transportado para um outro local até o mês de fevereiro.

*Estagiária sob a supervisão de Reginaldo Gonçalves