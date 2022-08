Acúmulo de lixo perto de terreno gera reclamação no Morada do Sol

O acúmulo de lixo ao redor do terreno da antiga Fibra, na Avenida São Jerônimo, na Morada do Sol, em Americana, virou alvo de reclamação entre os moradores dos bairros vizinhos.

“As pessoas estão indo jogar descarte, resto de construção, resto de móveis, e na verdade lixo mesmo. Está um horror aquilo”, disse uma professora, de 50 anos, que mora no Jardim da Paz e preferiu não se identificar.

Resíduos ao redor do terreno da antiga Fibra vêm preocupando moradores – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A docente passa diariamente pelo local a caminho do trabalho, e, de acordo com ela, a situação já perdura há mais de dois anos. “Muito feio, é um descaso mesmo”.

Além do incômodo, a professora se preocupa com os animais que são atraídos pelo lixo. A solução para a moradora seria uma campanha de conscientização da prefeitura em parceria com a empresa que é prejudicada com o descarte de lixo ao redor de seu terreno.

Em resposta ao LIBERAL, a Prefeitura de Americana informou que a Unidade de Serviços Urbanos enviará um fiscal para verificar a situação e providenciar a notificação do responsável para a limpeza do local.

*Stela Pires, estagiária sob supervisão de Diego Juliani