Acúmulo de entulho vira alvo de reclamação em área da gruta

O acúmulo de entulho e lixo na Gruta Dainese, entre as ruas Índia e Japurá, no Jardim São Roque, em Americana, tem causado incômodo na vizinhança.

“O pessoal do bairro, e até de fora, muitas vezes descarta entulho e lixo. Jogam tudo dentro da mata” conta o balconista Denis Biagioni, de 45 anos, morador da região.

Limpeza que deveria ser realizada por empresa contratada não acontece e lixo acumula – Foto: Divulgação

Segundo ele, antes jogavam lixo por cima dos alambrados que ficam no entorno da gruta, mas, agora que foram rompidos, a situação piorou.

“Está aparecendo muito rato e escorpião. A sociedade precisava se conscientizar, mas precisamos do poder público fazendo a parte deles na limpeza”, relatou.

Denis aponta que a empresa contratada pela prefeitura para realizar a limpeza não chega na região do acúmulo de lixo e eles fazem o serviço apenas na parte de caminhada da Rua Estados Unidos, mas não limpam a continuação da gruta.

O balconista ainda aponta outros problemas do bairro, como a falta de recapeamento asfáltico na Rua Japurá, que segundo ele estava programado para o governo do então prefeito Omar Najar, mas não saiu do papel até agora.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Americana informou que a Unidade de Praças e Jardins irá enviar um responsável para que seja tomada as devidas providências sobre os entulhos.

