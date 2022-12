Acordos do MP devem agilizar ressarcimentos da B&G Cred

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), por meio da Promotoria de Santa Fé do Sul, fez uma série de acordos com o objetivo de agilizar os ressarcimentos dos prejuízos sofridos pelas vítimas do caso da B&G Cred, que se envolveu num esquema de pirâmide financeira e tinha uma filial em Americana.

Nos acordos, diretores da empresa, inclusive o fundador Eduardo Bercelli Mendes, confessaram suas participações. Dessa forma, eles não poderão recorrer da sentença que será proferida pela Justiça. As informações são da assessoria da Promotoria.

Também houve a renúncia de todos os bens apreendidos. No acordo, Eduardo abriu mão, inclusive, de sua residência, que ainda não tinha sido apreendida, segundo o MP.

O valor total dos bens está estimado em R$ 28 milhões. Nesse bolo, há até uma aeronave. O montante, no entanto, pode variar, até porque existem bens que ainda vão a leilão e podem ser arrematados por um preço inferior ou superior ao averiguado.

Os acordos vão facilitar o andamento do processo, devido à ausência de recurso por parte daqueles que firmaram o pacto – nem todos os réus aceitaram o acordo.

Os ressarcimentos vão ocorrer após a sentença no processo cível – o caso também se encontra na esfera criminal. De acordo com a Promotoria, caberá ao juiz determinar a forma que a reparação será conduzida.

A tendência, porém, é que os bens apreendidos não cubram todos os prejuízos. Com base em e-mails recebidos com informações das vítimas, o MP calcula uma dívida total de R$ 52 milhões.

Contudo, não se trata de um valor exato, pois determinadas pessoas não encaminharam documentos que comprovam quanto cada um tem a receber. A Promotoria aponta que essa documentação será cobrada pelo juiz antes dos ressarcimentos.

Além dos prejuízos sofridos pelas vítimas, também existem dívidas trabalhistas, que representam uma fatia menor, mas têm preferência na ordem de pagamento.

Procurada pela reportagem, a defesa de Eduardo apontou que não pode se manifestar sobre o assunto, pois trata-se de um processo sigiloso.

ESQUEMA. O esquema de pirâmide financeira veio à tona em 11 de novembro de 2021, quando quatro pessoas foram presas durante operação realizada pela Polícia Federal, entre elas Eduardo, que atualmente está solto.

De acordo com a investigação, a B&G Cred captava investimentos com a promessa de devolvê-los com juros de ao menos 5% por mês aos investidores. Os pagamentos aos clientes, no entanto, eram feitos com o dinheiro de outros investidores, e não dos juros, segundo as apurações.