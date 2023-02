Acordo obriga Prefeitura de Americana a investir R$ 835 mil em projeto social

O MPT (Ministério Público do Trabalho) da 15ª Região firmou um acordo com a Prefeitura de Americana que resultará em um investimento de R$ 835 mil em projeto social. A aplicação dos recursos é fruto do descumprimento de uma decisão judicial que proíbe o município de contratar servidores celetistas sem prévia aprovação em concurso público.

Na ação, ajuizada pelo MPT no ano 2000, o órgão apontou a inobservância, pela prefeitura, do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, que manteve em seus quadros servidores atuando em funções administrativas, que exigem aprovação em certame público.

O projeto que receberá o investimento é denominado “Assistência Social e Inclusão Produtiva na Superação das Vulnerabilidades Sociais”, que tem como finalidade criar oportunidades de trabalho e renda para pessoas vulneráveis residentes em Americana e melhorar os serviços de acolhimento institucional no município.

O programa é voltado para mulheres vítimas de violência, jovens egressos e que estão cumprindo medida socioeducativa, famílias de baixa renda, entre outras, prevendo iniciativas no campo da assistência social e o fomento às ações de economia solidária e qualificação profissional.

Segundo o MPT, o investimento deve ser diluído no prazo de 18 meses, período de duração do projeto no município, com início previsto em julho deste ano. Dentre as ações programadas estão a ampliação e aprimoramento da oferta do Cadastro Único; implantação do Serviço de Acolhimento Institucional em Casa de Passagem e para famílias e ampliação do Serviço de Acolhimento para mulheres em situação de violência; e oferta de ações para promoção de inclusão produtiva à população em situação de vulnerabilidade social.

Caso a prefeitura descumpra o acordo, o valor da multa será executado em juízo. Os gastos de pessoal da administração pública não poderão ser contabilizados nos valores destinados ao projeto.

Em nota, a administração municipal disse que está comprometida, desde o início, em promover o progresso e o bem-estar da população, em todas as áreas.

“No que se refere à assistência social, o investimento será incrementado com o valor do termo celebrado com o MPT para a implantação do projeto Assistência Social e Inclusão Produtiva na Superação das Vulnerabilidades Sociais. Por meio dele, serão intensificadas as ações com o intuito de melhorar o acolhimento e criar oportunidades de trabalho e renda para o público vulnerável do município”.