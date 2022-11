Acordo com governo federal destrava licitação do Trem Intercidades

Documento foi assinado nesta sexta - Foto: Governo do Estado de São Paulo / Divulgação

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) assinou nesta sexta-feira um acordo com o Ministério da Infraestrutura para destravar a licitação do TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas e, num segundo momento, se estenderá até Americana.

O governo estadual informou que, com a assinatura, agora sim, poderá lançar o edital do processo licitatório da parceria público-privada para implantação e operação do trem.

Segundo o Estado, o acordo tem como objetivo “encaminhar diretrizes para a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para nortear as ações necessárias à implantação do TIC Eixo Norte e das segregações entre trilhos de cargas e de passageiros”.

Em fevereiro deste ano, ao LIBERAL, a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos havia informado que a perspectiva era publicar o edital de licitação, realizar a sessão pública para recebimento das propostas e assinar o contrato ainda em 2022.

O projeto TIC Eixo Norte compreende inicialmente o eixo entre os municípios de Campinas, Jundiaí e São Paulo. Haverá duas possibilidades de viagem entre a capital e Campinas. Uma delas é por meio de uma linha expressa, com 101,2 km de extensão e apenas uma parada em Jundiaí.

Ou os passageiros podem viajar em partes, primeiro de São Paulo a Francisco Morato, com 35,2 km extensão, e depois de Francisco Morato até Campinas, com 66 km. Nesse caso, o trem fará paradas em Caieiras, Franco da Rocha, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jundiaí e Louveira.

O projeto foi anunciado pelo 2012 pelo então governador Geraldo Alckmin (PSB), e sua execução virou promessa de campanha nas eleições deste ano.

O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) está entre os candidatos que prometeram tirar a ideia do papel. Em seu plano de governo, ele garantiu que vai implementar a linha até Americana.