Acofam distribui 600 cestas básicas em Americana

Com o objetivo de acolher famílias carentes de vários bairros de Americana, os voluntários da Acofam (Associação Comunidade da Família) entregaram 600 cestas básicas na sede da Igreja Evangélica Comunidade da Família, na noite desta quinta-feira. A atividade faz parte do Projeto Natal Feliz.

Voluntários da associação organizam as doações – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Para o presidente da associação, Pedro Miranda, a arrecadação dos alimentos tem aumentado a cada ano. “Realizamos essa atividade há quase dez anos e a cada edição percebemos que as doações estão cada vez maiores. Isso nos deixa muito felizes, pois podemos atender mais pessoas”, explica.

“A entrega sempre é emocionante para nós. Entendemos a necessidade das famílias que nos procuram. Ter a oportunidade de atendê-las com muito amor e dedicação é muito gratificante”, completa Miranda.

A assistente social e voluntária Rutineia Sanches Limeira diz que as pessoas procuram o grupo para a entrega das senhas, retornando depois para buscar os produtos.

“Devido à situação de necessidade, muitas famílias nos procuram. São pessoas que necessitam bastante dos alimentos”, relata.

PROJETOS. Ao longo do ano, os voluntários também atuam nos projetos de Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal, por meio de entrega de cestas básicas, além do Projeto Cegonha, que auxilia futuras mães. Outra iniciativa da associação é o Projeto Mãe e Filhos, que tem o objetivo de melhorar o vínculo entre eles. Quem quiser conhecer as atividades do grupo pode acessar no Instagram o perfil @acofam_associacao.