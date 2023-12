Ações trabalhistas por serviços diversos aumentam 45% em Americana

O número de ações trabalhistas por serviços diversos, em Americana, aumentou 45% entre janeiro e novembro deste ano em comparação com o mesmo período de 2022. O total passou de 574 para 832. Os dados foram compilados pelo LIBERAL com base em estatísticas compartilhadas pelo TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), com sede em Campinas.

A categoria “serviços diversos” abrange uma variedade de setores, incluindo agências imobiliárias e condomínios, limpeza, segurança e vigilância, reparação, manutenção e instalação, trabalhos técnicos, entre outros. Os 832 processos representam 22% dos 3.665 casos novos registrados nas 1ª e 2ª Varas Trabalhistas de Americana neste ano.

A juíza Laura Bittencourt Ferreira Rodrigues, diretora do Fórum Trabalhista de Americana e titular da 2ª Vara do Trabalho no município – Foto: Paulo Arantes

A juíza Laura Bittencourt Ferreira Rodrigues, diretora do Fórum Trabalhista de Americana e titular da 2ª Vara do Trabalho no município, aponta dois fatores para o aumento nas ações por serviços diversos.

O primeiro está relacionado ao sistema do PJE (Processo Judicial Eletrônico), agora o único meio de tramitação na Justiça. O segundo fator é uma consequência da pandemia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A magistrada explica que, por meio do PJE, os advogados preenchem os campos para análise estatística, controle e transparência judiciária. A categoria “serviços diversos” permite uma ampla gama de possibilidades, o que, segundo Laura, pode levar os advogados a classificar ações de maneira variada.

Ela destaca a pandemia como um segundo fator, observando que muitas pessoas realizaram serviços diversos, inclusive na informalidade, durante o período. Com o fim da pandemia, a dispensa desses profissionais levou a buscas na Justiça do Trabalho por direitos supostamente violados.

Indústria

Embora o setor da indústria tenha registrado um aumento menor – 13% – nas ações de 2023, ele ainda responde pela maioria dos processos em Americana.

Neste ano, até novembro, foram protocolados 1.073 casos, representando 29% do total de novas ações. A concentração de indústrias em Americana abrange diversos segmentos, como metalúrgicas, borracha e têxteis.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com a juíza, na indústria, vários temas relacionados aos direitos dos trabalhadores são passíveis de discussão, incluindo jornada de trabalho, ambiente laboral com substâncias agressivas, doenças ergonômicas, acidentes de trabalho e questões sindicais.

Além disso, afirma, demissões em massa, que são frequentes na região, têm impacto significativo, levando os trabalhadores a buscarem seus direitos por meio de ações judiciais.

Na contramão, processos envolvendo administração pública caem 33%

Ao contrário da categoria de “serviços diversos”, que viu o número de ações crescer neste ano, o segmento de “administração pública”, que engloba as esferas municipal, estadual e federal, teve uma queda de 26% no número de novos casos entre janeiro e novembro de 2023 comparado com o mesmo período do ano anterior, passando de 500 para 366.

A juíza Laura Bittencourt Ferreira Rodrigues, diretora do Fórum Trabalhista de Americana e titular da 2ª Vara do Trabalho no município, atribui a diminuição a ajustes promovidos pelos entes públicos em suas condutas, como resposta às decisões da Justiça Trabalhista em relação às demandas dos servidores.

Ela cita como exemplos questões relacionadas à jornada e salários dos professores municipais, bem como a composição remuneratória dos guardas municipais.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Acredito que os gestores públicos decidiram corrigir suas rotas para evitar novas demandas, como nos casos mencionados”, afirma a magistrada.

Ela ressalta ainda que, há alguns anos, os servidores públicos de Americana eram estatutários, levando as demandas para a Justiça comum. Com a mudança para o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), a competência das ações passou para a Justiça do Trabalho.

Como resultado, ações que estavam represadas ou que haviam iniciado na Justiça comum passaram para a esfera trabalhista.

Laura observa que, ao longo do tempo, essa demanda expressiva tenderia a diminuir, o que está ocorrendo atualmente. Contudo, ela destaca um movimento contrário no futuro, indicando que haverá um êxodo da Justiça do Trabalho para a Justiça comum.

Essa mudança se deve a uma decisão recente do STF (Supremo Tribunal Federal), que estabeleceu que a Justiça competente para análise de casos de servidores públicos, mesmo aqueles regidos pela CLT, passará a ser a Justiça comum.

Casos novos por categoria econômica