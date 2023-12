Ações natalinas despertam o desejo de fazer a diferença na vida da comunidade

Neste ano, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana promoveu diversas ações em prol dos animais, especialmente campanhas de arrecadações de ração.

Para fechar o ano, a comissão abraçou mais uma causa: está à frente do 1º Natal Solidário em prol dos animais com câncer atendidos pelo Projeto Camvoa (Centro de Atendimento Médico Veterinário de Oncologia Animal).

Nathália e Alexandre estão à frente da ação “Natal Solidário” – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

A proposta é arrecadar 400 quilos de ração para a ação que atende animais de rua e de tutores carentes, diagnosticados com câncer e que precisam de uma alimentação balanceada para se recuperarem.

Idealizado pelo médico veterinário Alexandre Longhi, de 55 anos, o Projeto Camvoa atendeu gratuitamente, só em 2023, mais de 120 animais com câncer. Atualmente, mantém 18 pacientes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Neste ano não tivemos ajuda financeira, por isso a importância da campanha, que além de divulgar o projeto, conscientiza as pessoas sobre as chances de tratamento e cura, e assim ajuda a salvar mais vidas”, comenta o veterinário.

Para ele, o fato de uma entidade como a OAB incentivar o projeto fortalece a credibilidade. “Assim, conseguimos um maior alcance de arrecadação, o que nos possibilita ampliar o número de animais atendidos”.

Segundo a presidente da comissão, Nathália Fontes Paulino Canhan, de 36 anos, essa é uma missão que ela e a comissão fazem questão de manter.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Sempre que está ao nosso alcance a possibilidade de ajudar ao próximo, nós fazemos, porque o trabalho realizado é sempre em benefício daqueles que mais precisam”.

A advogada ressalta a relevância do trabalho da Camvoa, não apenas pelos animais que ajuda, como pela conscientização que promove. “Hoje o câncer acomete diversos animais, principalmente de baixa renda, então, a junção da OAB com o Camvoa possibilita a união das pessoas que tem o mesmo propósito”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além disso, Nathália considera a causa nobre e, em nome da OAB, promete que para 2024 o apoio continua e outras ações virão. “A Camvoa ajuda animais em situação vulnerável e com uma doença que necessita de uma alimentação diária para seguir com seu tratamento, por isso, achei incrível o projeto, inclusive, estamos com uma palestra programada par 2024.”

Quem desejar colaborar com a doação de ração, os pontos de arrecadação são a própria Casa da Advocacia (atrás do Fórum) e a Clinvet, situada na Avenida Campos Salles, 1360, no Jardim Girassol.