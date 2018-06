Ações fortalecem o vínculo comunitário

Resgatar as tradições, a cultura e a história da comunidade, além de criar o sentimento de pertencimento nos antigos moradores de Carioba e seus descendentes são algumas das missões da festa de São João Batista, segundo explicou o padre Robert Landgraf. “Buscamos sempre focar na questão do carinho que a população de Americana sente por Carioba”, disse o pároco, que comanda a organização do evento nos últimos cinco anos.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Segundo o líder religioso, a ideia principal é trazer para as celebrações e eventos realizados na igreja todos aqueles que têm uma história com Carioba. “Queremos que aquelas pessoas que possuem raízes em Carioba, mas estão afastadas, tenham esse sentimento de pertencimento. E sabemos que muitos moradores de Americana têm esse vínculo com o bairro, já que a cidade começou aqui”, ressaltou Landgraf.

O padre também falou da importância da igreja, não só no âmbito religioso, mas também no cultural e histórico de Americana. De acordo com ele, a igreja, construída ainda na década de 1940 para substituir a antiga capela do bairro, ajuda a manter vivas as tradições dos antigos moradores e a contar uma importante parte da história do município.

Foto: Divulgação

Foram esses aspectos, aliás, que fizeram com que a festa de São João Batista entrasse para o Calendário Oficial de Americana, após projeto aprovado na Câmara Municipal. “É uma grande conquista nossa e ressaltamos essas questões turísticas, históricas, religiosas e arquitetônicas aos vereadores. Esse é um prédio que tem algo a dizer”, apontou.

Um dos destaques da festa de São João Batista é o trabalho realizado junto a entidades assistenciais e sociais de Americana e região. A festa conta com a participação do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo. “Parte da nossa verba será destinada à entidade. Além disso, gostaríamos de mostrar o trabalho realizado e dar mais visibilidade à entidade”. Quem também será beneficiado pela festa é o Hospital Boldrini, de Campinas. Foto: Divulgação

De acordo com o padre Robert Landgraf, uma das ideias da Secretaria de Cultura de Americana é criar um tour religioso na cidade, com visitas guiadas por locais como o Santuário de Santo Antônio, no Centro, e também a igreja de Carioba.

Com a adição da festa e da igreja no Calendário Oficial, são necessárias algumas adaptações, como estrutura com acessibilidade e até funcionários para manter o templo aberto.

“O turismo religioso é um ponto que poderia trazer muitos benefícios para a cidade”, disse o pároco.

“Hoje, esse tipo de turismo está sendo redescoberto e é fundamental para a cidade, pois gera emprego e a cidade passa a ser ponto de encontro de peregrinos. Se alguém vem de fora, vai consumir aqui na cidade e movimentar a economia. Acho que os governantes poderiam olhar com mais carinho para isso”, ressaltou.