Acidentes em córrego na Avenida Brasil acendem alerta para imprudência

Secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, sugere a instalação de dispositivos de contenção às margens do córrego

A Avenida Brasil, em Americana, registrou ao longo deste ano três incidentes envolvendo veículos que caíram no córrego do canteiro central.

Em 18 de dezembro, mãe e filha caíram no córrego após perderem o controle de veículo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal/18.12.2023

Outros três casos ocorreram entre 2020 e 2021, o que tem gerado questionamentos sobre a segurança viária na região.

O LIBERAL entrevistou especialistas para saber se esses incidentes seriam causados por imprudência dos motoristas ou pela falta de uma barreira de contenção mais forte às margens do córrego.

O secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, destaca a necessidade de um esforço conjunto entre moradores e o poder público para garantir um convívio seguro no ambiente urbano.

Ele propõe a instalação de dispositivos de contenção, como balizadores de concreto, utilizados em intervenções anteriores em Santa Bárbara, como medida preventiva.

Segundo Andia, tais dispositivos são de fácil instalação, baixo custo, resistentes aos impactos e não prejudicam a visão.

Por outro lado, o engenheiro civil João Batista Biagioni, ex-secretário de Transportes e Sistema Viário de Americana, atribui os incidentes à imprudência, desrespeito à sinalização de trânsito e falta de fiscalização.

Ele demonstra preocupação de que a instalação de dispositivos possa retirar a beleza característica da Avenida Brasil.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Americana, tenente Antônio Carlos Brustolin pondera que dispositivos de contenção podem evitar que o veículo caia no córrego, mas não necessariamente reduzirão a incidência de acidentes.

Ele enfatiza que, em grande parte, os acidentes ocorrem devido à falta de atenção do motorista e às condições dos veículos.

A Prefeitura de Americana, por meio da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), esclarece que nenhum dos acidentes foi causado por erro de sinalização ou problemas na via.

Em nota, a administração destaca campanhas anuais de conscientização com motoristas e o contínuo trabalho da engenharia de trânsito para melhorias na segurança viária.

Casos de 2023

Recentes incidentes incluem um caso em 18 de dezembro, onde mãe e filha caíram no córrego após perderem o controle do veículo, resultando em ferimentos leves.

Em 26 de novembro, um Gol colidiu contra as grades de proteção e caiu no córrego, enquanto em 4 de junho um idoso de 84 anos estacionou o carro em uma conveniência e o veículo caiu no córrego assim que o motorista desembarcou.