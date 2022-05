Acidentes deixam feridos na SP-304 e na Av. Rafael Vitta

O Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências de acidentes de trânsito em Americana entre a noite de domingo (29) e madrugada desta segunda-feira (30). Em ambos os casos, as vítimas tiveram ferimentos leves. Os acidentes aconteceram em um intervalo de menos de cinco horas.

A primeira ocorrência foi na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do km 121, por volta de 20h. O motorista do veículo, um Polo, relatou que perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária.

Motorista perdeu a direção do carro e invadiu a pista contrária – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Quando os bombeiros chegaram, os quatro ocupantes já estavam fora do carro. Houve um princípio de incêndio no interior do Polo, que foi contido pelos socorristas.

Duas mulheres foram levadas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para receberem cuidados médicos. Os outros dois homens não precisaram de atendimento.

Motorista acabou batendo em um muro ao fazer uma curva na Avenida Rafael Vita – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

O segundo caso ocorreu nesta madrugada, às 0h15. Um motorista perdeu o controle de um Ford Ka ao realizar uma curva Avenida Rafael Vita e bateu contra um muro. No carro estavam dois homens que foram levados ao Hospital Municipal de Americana.