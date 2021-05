Acidentes de trânsito deixam duas vítimas em Americana

Motociclista acertou um veículo parado ao fazer uma ultrapassagem na Av. São Jerônimo; no outro caso, motorista de veículo Monza colidiu contra um Ônix no São Luiz

Dois acidentes de trânsito, que aconteceram na noite deste sábado (1°), deixaram vítimas em Americana. Em um dos casos, um motociclista ficou ferido após colidir contra um carro parado. Na outra ocorrência, um homem teve ferimentos após avançar o sinal de pare.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada para atender um acidente na Avenida São Jerônimo, por volta das 19h45. Ao chegar no endereço do acidente, constataram que o motociclista estava sendo encaminhado pela Unidade de Resgate para o Hospital Unimed com fraturas pelo corpo.

Em contato com envolvidos no acidente, os guardas levantaram que o homem trafegava pela avenida, no sentido Centro, quando tentou ultrapassar outra moto pela direita. Na manobra, ele se chocou contra um veículo que estava estacionado. Em função da gravidade dos ferimentos, a perícia foi acionada e compareceu ao local.

A segunda ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 17h50. O acidente ocorreu na esquina das ruas João Santarosa e José Grassi, no bairro São Luiz. Um veículo Monza vinha em alta velocidade e desrespeitou o sinal de pare obrigatório. Em função disso, colidiu contra um carro Ônix.

O homem que dirigia o Monza ainda estava dentro do veículo e os bombeiros realizaram o resgate. Com ferimentos leves, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A mulher que conduzia o Ônix não teve ferimentos.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas.