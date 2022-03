Acidentes com seis veículos causam lentidão na SP-304, em Americana

Dois acidentes seguidos, com seis veículos envolvidos, causaram lentidão na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, entre o fim da tarde e o início da noite desta quinta-feira (24). Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), não há vítimas.

Casos aconteceram na altura do km 123, sentido Anhanguera – Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

A corporação informou que, primeiro, houve um engavetamento com quatro carros. Depois, mais atrás, outros dois veículos bateram.

Os casos aconteceram na altura do km 123, na pista sentido Rodovia Anhanguera (SP-330). O local fica logo antes do acesso para a Fazenda do Estado, perto do Aeroporto Municipal.

De acordo com a PMR, o primeiro acidente aconteceu durante um congestionamento motivado por um serviço asfáltico do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que trabalhava mais à frente.

Os acidentes ocorreram no final da tarde. Quando a reportagem chegou ao local, por volta das 19 horas, os carros já estavam todos no acostamento, e o trânsito, que acumulava quilômetros de lentidão, começou a fluir.