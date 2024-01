Acidentes com escorpiões aumentam 12% em Americana

Município registrou 448 ocorrências no ano passado, 48 a mais do que em 2022; quantidade de capturas também aumentou

O número de acidentes com escorpiões em Americana aumentou 12% no último ano na comparação com o período anterior.

De acordo com dados do PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões) do município, em 2023 foram contabilizadas 448 ocorrências, 48 a mais que em 2022, quando 400 pessoas foram picadas pelo animal. Em nenhum dos casos, houve morte.

Escorpiões capturados na Praia Azul – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Os escorpiões, embora não ataquem, podem picar quando se sentem ameaçados. O risco de morte após uma picada é baixo, mas os efeitos do veneno podem ser graves.

Os sintomas incluem arritmias, oscilação drástica da pressão, suor abundante, diarreias fortes, acúmulo de fluidos nos pulmões e confusão mental. Crianças, especialmente até os 10 anos, correm maior risco de morte, com vômito sendo um sintoma de alerta.

Em caso de picada, é recomendado limpar o local com água e sabão, aplicar compressa morna para aliviar a dor e procurar atendimento médico o mais rápido possível.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é a unidade indicada em Americana, possuindo o soro antiescorpiônico para casos moderados e graves.

Paralelamente ao aumento nos acidentes, a quantidade de escorpiões capturados cresceu 31% no município, passando de 14.334 em 2022 para 18.833 em 2023. O LIBERAL noticiou, em outubro do ano passado, um caso em que uma moradora da Praia Azul capturou 151 escorpiões em duas semanas.

O coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde de Americana, Antonio Jorge da Silva Gomes, destaca que diversos fatores, como os períodos mais quentes do ano e a oferta de alimento – insetos -, contribuem para a proliferação desses animais.

De acordo com ele, o clima atípico em 2023, com temperaturas elevadas, foi propício para a proliferação de escorpiões.

“O controle envolve a gestão da oferta de alimentos e a captura mecânica. Problemas como limpeza inadequada de quintais, descarte irregular de lixo e entulho contribuem para a proliferação e aumentam o risco de encontros com escorpiões em residências”, alerta.

Cuidados e prevenção

Entre as medidas recomendadas para a população para impedir a entrada de escorpiões em casa, o coordenador da vigilância destaca: manter a limpeza tanto interna quanto externa, evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo e materiais de construção, bem como optar por uso de ralos com válvula de fechamento.

Conforme o LIBERAL noticiou, na última terça-feira (16), um menino de 5 anos morreu após, supostamente, ter sido picado por um escorpião em Sumaré.