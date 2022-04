Acidente no Werner Plaas mata uma pessoa nesta quinta

Um acidente de trânsito no bairro Werner Plaas, em Americana, terminou com a morte de um homem de 33 anos, identificado como Rafael da Silva Oliveira, na noite desta quinta-feira (14). A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência por volta das 19h30. A vítima portava drogas, segundo o boletim de ocorrência.

Condutor do Gol faleceu após o acidente – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

De acordo com testemunhas, Rafael dirigia um Volkswagen Gol que trafegava em alta velocidade e bateu em outros três veículos na Rua Pernambuco, próximo ao cruzamento com a Rua Pará. Dois dos automóveis estavam estacionados e, pelas imagens, um deles ficou com a parte dianteira bastante danificada.

Conforme consta no boletim de ocorrência, depois, Rafael teria entrado em uma farmácia. Ele estava alterado, dizia que queriam matá-lo e contou à Gama (Guarda Municipal de Americana) que havia consumido bebida alcoólica e drogas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O homem tinha um corte na pálpebra e na boca e chegou a ser algemado por estar alterado, porém, em determinado momento, desmaiou. Então, foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu.

Ainda segundo o registro policial, Rafael estava com 13 papelotes de cocaína e 21 pedras de crack. As outras pessoas envolvidas não precisaram de atendimento.