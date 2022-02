Acidente na Vila Amorim deixa três feridos

Colisão envolveu dois veículos no cruzamento da Avenida Vicente de Carvalho com a Rua Joaquim Pupo

A equipe de socorristas 192 atendeu a um acidente na manhã desta segunda-feira (21), em Americana, no cruzamento da Avenida Vicente de Carvalho com a Rua Joaquim Pupo, na Vila Amorin. Três pessoas tiveram ferimentos leves.

Três pessoas tiveram ferimentos leves por conta do acidente – Foto: 192 / Divulgação

Segundo informações da equipe, por volta de 8h45 os socorristas foram chamados para atender um acidente envolvendo dois carros.

Um dos veículos não teria respeitado o sinal de “Pare” e acabou batendo na lateral do outro carro.

Um dos feridos foi levado pelos socorristas a unidade de Pronto Atendimento do Antônio Zanaga com ferimentos leves. Outros dois envolvidos no acidente recusaram atendimento.