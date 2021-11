Acidente na Avenida Bandeirantes deixa motociclista ferido

De acordo com o homem, ele foi “fechado” por um veículo e caiu da moto

Um motociclista ficou ferido ao se envolver em um acidente na Avenida Bandeirantes, em Americana, na manhã desta segunda-feira (8).

Por volta das 6h20, o Corpo de Bombeiros de Americana foi solicitado para atender uma ocorrência de queda de motocicleta na Avenida Bandeirantes, próximo do cruzamento com a Avenida Europa.

Acidente ocorreu por volta das 6h20 – Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros de Americana

A equipe de resgate encontrou um homem de aproximadamente 35 anos caído em meio a mata do Ribeirão Quilombo. De acordo com a versão do motociclista, ele foi “fechado” por um veículo, que fugiu após o acidente.

Segundo o corpo de bombeiros, a vítima estava consciente e se queixava apenas de dores abdominais.

Após os procedimentos de primeiros socorros, o homem foi conduzido ao PS (Pronto Socorro) do Hospital São Lucas, onde permaneceu sob cuidados médicos.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti