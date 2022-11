Acidente mata motociclista no Jd. dos Lírios; motorista foge sem prestar socorro

Colisão aconteceu de madrugada na Rua das Petúnias, perto do condomínio Parque Alabama e do acesso à SP-304

Um homem de 33 anos morreu em um acidente de trânsito no Jardim dos Lírios, em Americana, na madrugada desta quarta-feira (16). Ele foi identificado como Raul Henrique Felippe Pessoa, de 33 anos, e conduzia uma motocicleta. O motorista do outro veículo envolvido fugiu sem prestar socorro.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que foi chamada pelo Corpo de Bombeiros ao local do acidente, na Rua das Petúnias, perto do condomínio Parque Alabama e do acesso à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), por volta das 3h50.

Raul Henrique foi encontrado caído ao chão já sem vida. A moto que ele conduzia ficou destruída. A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal de Americana).

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação dos detalhes da colisão e pela busca do outro motorista envolvido.