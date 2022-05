Acidente fecha faixa da SP-304 por duas horas e deixa trânsito lento

Veículo ficou atravessado em uma das faixas da rodovia – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Um acidente deixou uma das faixas da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) interditada por cerca de duas horas, na manhã desta terça-feira, no limite entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana, próximo ao acesso para a Avenida Iacanga, em direção à Rodovia Anhanguera (SP-330).

A motorista de um Honda HR-V relatou que perdeu a direção do veículo, bateu contra a defesa metálica e voltou para a pista, onde o carro ficou atravessado. O acidente aconteceu por volta das 7h. Ela não se feriu. Os veículos que viam em seguida conseguiram desviar e evitar colisões.

O trânsito ficou lento com o fechamento da faixa da esquerda para a remoção do veículo, por volta das 9h. Uma equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) esteve no local para sinalizar a via e orientar motoristas.