Acidente envolvendo caminhão da CPFL gera 13 quilômetros de lentidão na SP-304

Polícia Militar Rodoviária informou que um funcionário da empresa, que estava no banco do passageiro, teve ferimentos leves

Um acidente envolvendo um caminhão a serviço da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) e uma carreta carregada com bobinas de papel, na tarde desta terça-feira (27), causou lentidão de 13 quilômetros na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, próximo ao acesso a Nova Odessa.

Acidente causou lentidão na SP-304, em Americana – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) informou que um funcionário da CPFL, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos leves.

De acordo com a polícia, o acidente ocorreu por volta das 16h30, no km 125, no sentido para a Rodovia Anhanguera (SP-330). O caminhão, que transportava dois postes de concreto da CPFL, bateu na traseira da carreta com bobinas, mas não houve derramamento da carga.

Questionada, a CPFL confirmou o acidente, destacando que o ocorrido foi “sem gravidade para os envolvidos”.

Os agentes da PMR e também do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) auxiliaram no controle do trânsito, que também ficou intenso nas principais entradas para Americana.