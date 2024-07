Acidente entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida Cillos, em Americana

Acidente ocorreu nesta terça e condutora da moto foi levada ao Hospital São Lucas, com suspeita de fratura no joelho

Acidente na Avenida Cillos deixou mulher ferida, em Americana – Foto: Cristiani Azanha/Liberal

Um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou uma mulher ferida no início da tarde desta terça-feira (23), no cruzamento entre a Rua Tamoio e a Avenida Cillos, na Vila Santa Catarina, em Americana. Por conta disso, o trânsito no sentido Rua Fernando Camargo foi alterado, com motoristas precisando desviar do local do acidente. A PM (Polícia Militar) e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No momento da colisão, uma autônoma de 52 anos, que dirigia uma Honda Biz, trafegava pela Cillos no sentido da Rua Fernando Camargo, quando foi atingida por um Hyundai HB20 que vinha da Rua Tamoio, em direção à avenida. A mulher foi levada ao Hospital São Lucas com suspeita de fratura no joelho, segundo o filho, que a acompanhava.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O HB20, por sua vez, era dirigido por uma mulher que não quis falar com a reportagem. Segundo apuração do LIBERAL, a motorista, que não se feriu, alegou que a moto estava no ponto cego do carro.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.