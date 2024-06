Acidente entre moto e bicicleta deixa três feridos na Rodovia SP-304, em Americana

Alerta em trecho entre os quilômetros 127 e 128 da Luiz de Queiroz - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, neste domingo (2). Duas vítimas são mãe, que foi socorrida em estado grave, e filha, de 35 e 13 anos, respectivamente. A terceira vítima é um jovem de 27 anos.

O acidente ocorreu por volta de 22h, no sentido Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do quilômetro 127, próximo ao bairro Nova Americana, trecho que tem alto índice de acidentes. Mãe e filha estavam em uma moto Yamaha 125. Segundo o boletim de ocorrência, a moto atingiu o bicicleta em que estava o jovem. Não há informação sobre as causas do acidente.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros. As duas mulheres foram levadas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Já o jovem que estava na bicicleta foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também foi acionada, assim como peritos do IC (Instituto de Criminalística).

Segundo os policiais, a motociclista está em estado grave. Já a filha, que estava na garupa, teve ferimentos leves e foi liberada. O ciclista também teve ferimentos leves.

Um boletim de ocorrência de lesão corporal na direção de veículo automotor foi registrado no 1° DP (Distrito Policial) e as causas do acidente serão apuradas. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher.